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4:59   20 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: При столкновениях в Никарагуа погибли шесть человек

СМИ: При столкновениях в Никарагуа погибли шесть человек

При новых столкновениях в городе Масайя на западе Никарагуа погибли шесть человек и 35 пострадали, сообщает газета La Prensa со ссылкой на «Никарагуанскую ассоциацию за права человека».

Издание подчеркивает, что при столкновениях  с протестующими участвовали силы безопасности и проправительственные отряды, вооруженные автоматами.

С середины апреля в стране проходят акции протеста против реформы системы социального страхования. По подсчетам правозащитников, число жертв столкновений превысило 200 человек.

После начала массовых протестов президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил заявил об отмене реформ. Однак, данное решение не повлияло на обстановку. Протестующие обвиняют власти в гибели людей. В свою очередь правительство страны заявляет, что не несет ответственность за проявления насилия.

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Автор: Олег Королев
#столкновения #протесты #никарагуа
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