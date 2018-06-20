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4:47   20 Июня 2018
Весь мир
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Израильская система ПРО сбила четыре ракеты из сектора Газа

Израильская система ПРО сбила четыре ракеты из сектора Газа

Израиль засек пуски 13 ракет из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

Ранее сообщалось, что с палестинской территории боевики выпустили пять ракет.

Отмечается, что из 13 ракет систем ПРО «Железный купол» перехватила четыре ракеты.

Ракетный обстрел с территории сектора Газа начался после того, как авиация Израиля нанесла удары по трем объектам правящего в анклаве движения ХАМАС. Ночная бомбардировка стала ответной на запуски из сектора горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих крупные пожары на территории Израиля.

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Автор: Олег Королев
#израиль #ракеты #сектор газа
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