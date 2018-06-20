Израильская система ПРО сбила четыре ракеты из сектора Газа

Израиль засек пуски 13 ракет из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

Ранее сообщалось, что с палестинской территории боевики выпустили пять ракет.

Отмечается, что из 13 ракет систем ПРО «Железный купол» перехватила четыре ракеты.

Ракетный обстрел с территории сектора Газа начался после того, как авиация Израиля нанесла удары по трем объектам правящего в анклаве движения ХАМАС. Ночная бомбардировка стала ответной на запуски из сектора горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих крупные пожары на территории Израиля.