Постпредство РФ назвало обвинения США в адрес СПЧ ООН циничными

Российское постпредство при ООН прокомментировало выход США из Совета по правам человека.

Российские дипломаты отметили, что Совет является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека, которая работает по принципам беспристрастности, неизбирательности, объективности, конструктивного диалога и сотрудничества.

Подчеркивается, что данный орган ООН призван призван служить всем государствам, а не какой-либо одной стране. В постпредстве отмечают, что Вашингтоне не признают или не понимают данного факта.

Российские дипломаты предполагают, что США хотели превратить СПЧ в подконтрольный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. Отмечается, что на данном фоне попытки США обвинить весь мир в политизации работы Совета представляются циничными.

В комментарии подчеркивается, что в работе СПЧ имеются недостатки, однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность.