Россия выдвинула свою кандидатуру в состав СПЧ ОН

Российская сторона представила свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека, сообщают в постпредстве РФ при ООН.

Пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский сообщил, что РФ продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на равноправный диалог и сотрудничество по правам человека.

Подчеркивается, что для данной цели РФ выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы.

Членство России в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генассамблее ООН она не была переизбрана в Совет.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе ее страны из СПЧ.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран. Государства избираются по принципу регионального представительства.