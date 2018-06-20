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Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

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3:43   20 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко пообещал жителям Украины зарплату в размере 30 тысяч гривен (72 тысячи рублей).

По словам нардепа, он выступает за радикальное изменение экономической политики и возобновление   высокотехнологических отраслей, а также возвращение сотен тысяч украинцев на высокооплачиваемые рабочие места.

Ляшко заявил, что высококвалифицированный специалист должен приносить не три тысячи гривен домой, а по меньшей мере 30 тысяч гривен.

Также он отметил, что у украинских медиков крайне низкая зарплата, из-за которой 70 тысяч специалистов уехало в Польшу. По его мнению, минимальная зарплата для медработника должна быть 15 тысяч гривен.

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Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада #ляшко
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