Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич заявил, что Украину не ждут ни в Европейском союзе, ни в Североатлантическом альянсе.

В эфире украинского телевидения он заявил, что Киев «выиграет многое» благодаря нейтралитету.

Шуфрич заявил, что от Киева уже получили все, что хотели. По его мнению, Украину используют в большой геополитической игре, и нынешняя власть поддерживает данное направление из-за выгоды.

Нардеп заявил, что новый законопроект о национальной безопасности носит сугубо декларативный характер. Он отметил, что Киеву не стоит ломиться туда, где его не ждут.

Также Шуфрич добавил, что нынешняя власть на Украине готовится к усилению полицейских функций.