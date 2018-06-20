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СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом
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3:01   20 Июня 2018
Россия
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СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

Российский лидер Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию во второй раз за год, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Газета со ссылкой на официального представителя Кремля отмечает, что вероятность того события существует.

На вопрос о том, может ли мероприятие пройти до конца года или случится в следующем, Песков отметил, что возможны оба варианта.

Президент РФ Владимир Путин огласил послание первого марта. Глава государства обозначил приоритеты правительства, такие как улучшение жилищных условий. увеличение размера пенсий, адресная социальная помощь, развитие дошкольного образования и другие направления соцполитики. Одной из важнейших задач на грядущее десятилетие Путин назвал назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Также серьезное внимание лидер уделил последним российским разработкам в области вооружений.

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Автор: Олег Королев
#путин #песков #послание федеральному собранию
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