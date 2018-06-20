Палестинские боевики запустили по территории Израиля пять ракет

Боевики запустили из Палестины по территории Израиля пять ракет, сообщает пресс-служба израильской армии.

В Twitter армейской пресс-службы говорится, что после сообщений о сигналах тревоги было зафиксировано пять запусков ракет из сектора Газа.

Ранее авиация Израиля атаковала три объекта палестинских боевиков секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных змей и шаров.

Данная угроза появилась после начала в марте многотысячных протестов возле границ сектора Газа с Израилем. Воздушные шары и змеи израильтянам ущерб на миллионы долларов, из-за чего выгорели некоторые сельскохозяйственные и лесные площади. Для их перехвата Израиль использует беспилотники, открывают предупредительный огонь по районам запуска, а также атакуют различные объекты движения ХАМАС.

По последним данным, в ходе протестов погибли 120 человек,