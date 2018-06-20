​​​​​​​Девять человек погибли в Мексике в ДТП с автобусом

Как минимум девять человек стали жертвами страшной аварии с участием автобуса в мексиканском штате Сонора, и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает местное издание Nacional, отмечая, что пассажирский автобус по неясной пока причине перевернулся на автодороге, соединяющей города Каборка и Сонойта. Как отмечает газета, перевернувшийся автобус ехал из города Тихуана в Гвадалахару. По предварительной версии, авария могла случиться из-за потери водителем контроля над транспортным средством.

Отмечается, что в числе девяти погибших есть дети. Информации о состоянии пострадавших к настоящему моменту не приводится.

Местные власти и представители экстренных служб расследуют обстоятельства трагедии.