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 СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400

СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400
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 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

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Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

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 СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400

СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400
2:27   20 Июня 2018
Весь мир
58

СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400

СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400

Турция пожертвует оснащением армии американскими истребителями пятого поколения, если закупит российские ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Американский сенат обеспокоен планами турецкой стороны приобрести у России средства ПВО, в связи с чем разработал законопроект, который может заблокировать поставку Анкаре Вашингтоном около ста истребителей F-35.

Согласно плану, Турция должна выплатить за каждый самолет около 120 миллионов долларов. Таким образом, решение сената США  может серьезно ударить по самой дорогой программе разработки истребителей в американской истории.

Телеканал считает, что Анкаре важнее было бы купить американские истребители, чем улучшать ПВО с помощью российских С-400. Это объясняют тем, что F-35 должны сформировать костяк ВВС Турции в будущем.

По опасениям НАТО, С-400 не сможет интегрироваться в имеющиеся системы. Также в Североатлантическом альянсе считают, что задействованный в российской ПВО радиолокационный комплекс приведет к утечке стелс-технологий США.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция #с-400 #f-35
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