ЕС и Британия выразили сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором назвал печальным решение Соединенных Штатов выйти из Совета ООН по правам человека.

При этом Борис Джонсон подтвердил непоколебимость британской поддержки СПЧ ООН.

«Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире», - говорится в заявлении главы британского МИД.

Также решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека прокомментировали в Европейском союзе, отметив, что оно может негативно отразиться на образе Соединенных Штатов Америки, как приверженца демократических принципов. При этом представитель Евросоюза отметил, что ЕС продолжит по возможности сотрудничать с США в деле защиты фундаментальных свобод и прав человека.

Напомним: ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что предпочел бы чтобы США оставались членом Совета ООН по правам Человека. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, напротив, назвал решение Вашингтона выйти из СПЧ ООН отважным и приветствовал его.