Мы в соц.сетях:
СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом
Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

 Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе

Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе
Палестинские боевики запустили по территории Израиля пять ракет

Палестинские боевики запустили по территории Израиля пять ракет

 СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400

СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400
СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом
Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

 Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе

Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе
Палестинские боевики запустили по территории Израиля пять ракет

Палестинские боевики запустили по территории Израиля пять ракет

 СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400

СМИ: Турция жертвует американскими истребителями ради российских С-400
2:17   20 Июня 2018
Весь мир
61

ЕС и Британия выразили сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН

ЕС и Британия выразили сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором назвал печальным решение Соединенных Штатов выйти из Совета ООН по правам человека.

При этом Борис Джонсон подтвердил непоколебимость британской поддержки СПЧ ООН.

«Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире», - говорится в заявлении главы британского МИД.

ЕС и Британия выразили сожаление в связи с выходом США из СПЧ ООН

Также решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека прокомментировали в Европейском союзе, отметив, что оно может негативно отразиться на образе Соединенных Штатов Америки, как приверженца демократических принципов. При этом представитель Евросоюза отметил, что ЕС продолжит по возможности сотрудничать с США в деле защиты фундаментальных свобод и прав человека.

Напомним: ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что предпочел бы чтобы США оставались членом Совета ООН по правам Человека. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, напротив, назвал решение Вашингтона выйти из СПЧ ООН отважным и приветствовал его.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #комментарий #борис джонсон #мид британии #спч оон #совет оон по правам человека #великобритании #сожаление #выход сша из спч
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия
Акцизы на бензин пока останутся в регионах
Правительство предложило оставлять в регионах 84,41% доходов от косвенного налога на топливо вместо 57,1%. Депутат Щапов согласен оставлять и 100%.
18:22   19 Июня 2018
64
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия

Навальный пошел налево, где его не ждут

16:27   19 Июня 2018
83
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1535
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
328
Самое читаемое
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

 Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

 Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных

Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных