Глава Human Rights Watch раскритиковал политику США в области прав человека

Организация Human Rights Watch в связи с выходом США из СПЧ ООН назвала политику Вашингтона в области прав человека однобокой.

В заявлении исполнительного директора HRW Кеннета Рота говорится, что решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе из СПЧ является «печальным свидетельством однобокой политики» в области прав человека. По его мнению, для Вашингтона является первоочередным приоритетом защита Израиля от критики.

Глава международной организации напомнил, что СПЧ играет важную роль в таких странах, как КНДР, Сирия, Южный Судан и Мьянма. По его мнению, Трампа заботит только защита Израиля.

По его мнению, другим странам придется увеличить усилия, чтобы обеспечить эффективную работу Совета по наиболее серьезным проблемам в области прав человека.