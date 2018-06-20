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 Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом
Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

Украинский депутат пообещал украинцам зарплату в размере 30 тысяч гривен

 Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе

Украинский депутат: Киев не ждут ни НАТО, ни в Евросоюзе
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2:00   20 Июня 2018
Весь мир
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Глава Human Rights Watch раскритиковал политику США в области прав человека

Глава Human Rights Watch раскритиковал политику США в области прав человека

Организация Human Rights Watch в связи с выходом США из СПЧ ООН назвала политику Вашингтона в области прав человека однобокой.

В заявлении исполнительного директора HRW Кеннета Рота говорится, что решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе из СПЧ является «печальным свидетельством однобокой политики» в области прав человека. По его мнению, для Вашингтона является первоочередным приоритетом защита Израиля от критики.

Глава международной организации напомнил, что СПЧ играет важную роль в таких странах, как КНДР, Сирия, Южный Судан и Мьянма. По его мнению, Трампа заботит только защита Израиля.

По его мнению, другим странам придется увеличить усилия, чтобы обеспечить эффективную работу Совета по наиболее серьезным проблемам в области прав человека.

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Автор: Олег Королев
#сша #human rights watch #права человека #спч оон
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