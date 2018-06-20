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1:57   20 Июня 2018
Весь мир
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Израильские ВВС атаковали базу ХАМАС в ответ на пуск горящих шаров и змеев

Израильские ВВС атаковали базу ХАМАС в ответ на пуск горящих шаров и змеев

Три объекта палестинских боевиков на территории базы ХАМАС были атакованы израильской военной авиацией в ответ на запуск палестинцами горящих воздушных шаров и змеев с целью устроить на территории Израиля природные пожары.

Об атаке сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали три военные цели на территории базы ХАМАС в южной части сектора Газа», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что нанесенный авиаудар стал ответом израильской стороны на продолжающиеся запуски воздушных змеев и воздушных шаров с закрепленными на них взрывными устройствами и емкостями с горючими смесями с палестинской территории.

Подобные атаки израильские ВВС предпринимают последние несколько дней, пытаясь остановить запуск палестинскими боевиками примитивных устройств, которые с начала многотысячных протестов на израильско-палестинской границе нанесли еврейскому государству ущерб на несколько миллионов долларов.

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Автор: Александр Люблинский
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