Израильские ВВС атаковали базу ХАМАС в ответ на пуск горящих шаров и змеев

Три объекта палестинских боевиков на территории базы ХАМАС были атакованы израильской военной авиацией в ответ на запуск палестинцами горящих воздушных шаров и змеев с целью устроить на территории Израиля природные пожары.

Об атаке сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали три военные цели на территории базы ХАМАС в южной части сектора Газа», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что нанесенный авиаудар стал ответом израильской стороны на продолжающиеся запуски воздушных змеев и воздушных шаров с закрепленными на них взрывными устройствами и емкостями с горючими смесями с палестинской территории.

Подобные атаки израильские ВВС предпринимают последние несколько дней, пытаясь остановить запуск палестинскими боевиками примитивных устройств, которые с начала многотысячных протестов на израильско-палестинской границе нанесли еврейскому государству ущерб на несколько миллионов долларов.