Хейли: США могут вернуться в СПЧ ООН после его реформирования

США смогут вернуться в Совет по правам человека ООН после реформы организации, заявила американский постпред Никки Хейли.

Дипломат на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео заявила, что США продолжат работу по защите прав человека за рамками СПЧ ООН после выхода из его состава.

Хейли отметила, что Вашингтон продолжит активно выступать за реформу Совета. Она подчеркнула, что если реформа пройдет, что США готовы будут возвратиться в СПЧ.

Во вторник американский госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН объявили о выходе страны из Совета по правам человека ООН.