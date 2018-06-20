Рада рассмотрит предложение переименовать город Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада Украины в среду рассмотрит вопрос о переименовании города Переяслава-Хмельницкого, с тем чтобы из его названия было исключено упоминание о Богдане Хмельницком, пошедшем на воссоединение Московского царства с Малороссией.

Данный вопрос был внесен в повестку заседания украинского парламента на среду. Об этом в ночь на среду на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Игорь Попов.

«В повестке дня Рады — переименование города Переяслав-Хмельницкий», написал нардеп, в частности, пошутив при этом: - «Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина»

Также Попов высказал надежду на то, что в будущем упоминание фамилии Хмельницкого будет исключено и из других географических названий.

При этом бывший вице-спикер Верховной Рады Украины Николай Томенко призвал депутата не писать «исторических глупостей», указав на то, что на Украине есть город Хмельницкий, а древний город Переяслав известен с княжеских времен. По словам Томенко, президиум ВС СССР переименовал этот город к юбилею Переяславской рады, переписав таким образом украинскую историю.