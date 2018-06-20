Гутерреш считает, что США должны остаться в Совете ООН по правам человека
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что он бы предпочел, чтобы Соединенные Штаты Америки оставались членом Совета по правам человека.
Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжарик, распространив в ночь на среду соответствующее заявление.
Ранее США заявили о своем выходе из СПЧ – Совета ООН по правам человека. В заявлении официального представителя генсека ООН по этому поводу говорится:
«Генеральный секретарь больше предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека».
Также СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Соединенные Штаты с принятием решения о выходе из СПЧ.