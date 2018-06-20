Премьер Израиля поблагодарил США за выход из Совета ООН по правам человека

Израиль благодарит США за решение покинут Совет ООН по правам человека, сообщает канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что одной из причин выхода Вашингтона из СПЧ стала предубежденность совета против Израиля.

В пресс-релизе отмечается, что Израиль благодарит американского лидера Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и Хейли за «отважное решение». Подчеркивается, что оно принято против «лжи и лицемерия» в СПЧ.

Нетаньяху в своем Twitter отмечает, что решение покинуть «необъективную организацию» является ясным сигналом. Он подчеркнул, что Израиль приветствует соответствующее заявление США.