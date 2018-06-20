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1:08   20 Июня 2018
Россия
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Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что во время прошедшего в Петербурге матча между сборными России и Египта в рамках Чемпионата мира Путин находился в самолете и игры не видел.

Президент России Владимир Путин летел на самолете из Минска в то время, как российская сборная со счетом 3:1 обыграла египетскую команду в матче второго тура группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу, чем обеспечила себе досрочный выход в плей-офф турнира.

Однако, как только президент РФ вышел из самолета, ему сразу же доложили о победе россиян. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Песков: Путину доложили о победе России в матче с Египтом

Напомним: ранее сообщалось, что что в связи с напряженном графиком мероприятий в столице Белоруссии у президента РФ Владимира Путина не будет возможности присутствовать на стадионе в Санкт-Петербурге или в прямом эфире посмотреть матч Россия – Египет.

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Автор: Александр Люблинский
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