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1:00   20 Июня 2018
Весь мир
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Генсек Совета Европы обсудит в Москве вопрос взноса РФ в организацию

Генсек Совета Европы обсудит в Москве вопрос взноса РФ в организацию

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретится в Москве с российским руководством, чтобы обсудить вопрос взноса Москвы в бюджет организации за этот и предыдущий год.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СЕ отмечают, что в рамках встреч в российской столице Ягланд будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Также генсек организации намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В планах также есть встреча с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Стороны планируют обсудить текущее состояние двусторонних отношений. МИД РФ отмечает, что Москва настроена на предложение работы в рамках СЕ.

В министерстве сообщили, что в рамках встречи предполагается обсудить ситуацию в Парламентской ассамблее СЕ, взаимодействие Москвы и Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), гуманитарные аспекты ситуации на Украине и Прибалтике, участие РФ в договорно-правовых актах СЕ, а также в двусторонних отраслевых проектах, в том числе в сфере юриспруденции, спорта и образования.

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген рассказал агентству, что Ягланд планирует поднять вопрос вноса российской стороны в бюджет организации. Год назад российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

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Автор: Олег Королев
#совет европы #взнос #турбьерн ягланд
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