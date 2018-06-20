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0:53   20 Июня 2018
Весь мир
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Генсек ООН приедет в Россию с двухдневным визитом

Генсек ООН приедет в Россию с двухдневным визитом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш начинает свой визит в Россию. Который продлится с 20 по 21 июля.

 Об этом сам Гутерреш во вторник заявил на пресс-конференции в Осло, отметив, что во время визита в Россию у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и участие в дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Кроме того, генсек рассказал. Что собирается в России посмотреть матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Марокко и Португалии.

К настоящему моменту ни пресс-служба генсека ООН, ни Кремль не уточнили, на какое время запланирована встреча Антониу Гутерреша с президентом России, но, предположительно, она может состояться в среду утром, так как матч Марокко – Португалия начнется в среду в 15:00 по московскому времени, а на четверг у генсека ООН запланировано несколько мероприятий.

Генсек ООН приедет в Россию с двухдневным визитом

Ранее Гутерреш заявлял, что при встрече с Владимиром Путиным хотел бы обсудить с ним сотрудничество России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, со всемирной организацией по разным направлениям.

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Автор: Александр Люблинский
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