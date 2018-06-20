Хейли: США вышли из СПЧ ООН

США выходят из из Совета по правам человека ООН (СПЧ), заявила американский постпред при организации Никки Хейли.

На специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео она сообщила, что Вашингтон официально покидает СПЧ. При этом Хейли подчеркнула, что США не отступают от соблюдения прав человека.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран.Государства избираются в Генассамблее ООН по принципу регионального представительства. Всего в него входят 13 стран Африки, 13 стран азиатско-тихоокеанского региона, восемь латиноамериканских стран, шесть восточноевропейских и семь западноевропейских государств.

США неоднократно критиковали СПЧ. Так, в сентябре минувшего года вице-президент США Майк Пенс заявил, что Совет превратился в «форум для антисемитизма и борьбы с Израилем».