Госдеп: США хотели бы иметь с РФ более крепкие отношения

Власти Соединенных Штатов предпочли бы иметь с Россией более крепкие отношения.

Об этом в ходе регулярного брифинга во вторник заявила официальный представитель Госдепартамента Хзезер Науэрт, отказавшись при этом комментировать возможную встречу в июле президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Правительство Соединенных Штатов, конечно, предпочло бы, чтобы отношения с Россией были более крепкими», - заявила Хезер Нуаэрт, добавив, что возможная встреча глав государств находится в ведении Белого дома, а не внешнеполитического ведомства.

Напомним: ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность того, что его встреча с президентом России может состояться уже в будущем месяце. При этом в Белом доме отметили, что одной из рассматривыемых площадок для встречи на высшем уровне является Австрия.