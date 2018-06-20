ЛНР: В конце июня в Минске будет подписана декларация против пыток

Представители ЛНР и ДНР вынесли за повестку ближайшего заседания контактной группы в Минске вопрос о подписании декларации, осуждающей пытки и насилие в отношении мирных жителей.

Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

По ее словам, вопрос о принятии данной декларации обсуждается начиная с марта в рамках заседаний гуманитарной подгруппы. Кобцева отметила, что бы разработан текст, который так и не был одобрен украинской стороной.

Представитель ЛНР рассказала, что в декларацию были внесены предложенные украинской стороной и одобренные республиками изменения, в которых идет речь о допущении ко всем удерживаемым представителей Международного комитета Красного Креста и ООН.

Кобцева отметила, что декларацию подписать не удалось на последней встрече, прошедшей 13 июня, из-за того, что на ней не было украинской стороны. Представители ополченцев предлагают обсудить данную декларацию 27 июня.

Также она рассказала, что республики открыты к диалогу по данному вопросу. Она рассказала, что в ходе визита представители рабочей группы ООН посетили ряд колоний на территории ЛНР..