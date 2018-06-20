Экипажу крымского судна «Норд» вернули паспорта

Членам экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», которое на протяжении нескольких месяцев удерживается на Украине, во вторник вечером вернули российские паспорта.

Об этом сообщают российские СМИ, приводя заявление представителя владельца задержанного судна – рыбколхоза имени 1 Мая в Керчи Анны Шевелевы.

При этом отмечается, что сам факт возврата рыбакам российских паспортов пока не влечет за собой каких-либо окончательных последствий.

«По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант», - заявила Анна Шепелева журналистам, добавив при этом: - «суды по всем эпизодам перехода ещё идут».

Напомним: Российское судно «Норд» из Крыма было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте текущего года. В отношении капитана судна на Украине возбудили уголовное дело. Позже двоим членам экипажа ужалось перебраться с Украины в Россию, остальные члены экипажа и капитан до сих пор удерживаются на украинской территории.