Трамп рассказал о планах посетить Испанию

Президент США Дональд Трамп, беседуя во вторник с испанским королем Филиппом VI, заявил, что намерен посетить Испанию и визитом.

Ранее испанский монарх говорил, что планирует во время визита в Вашингтон пригласить американского президента в Испанию. Кроме того, Трампа в Испанию в сентябре 2017 года приглашал бывший премьер-министр страны Мариано Рахой.

«Я поеду в Испанию. Мы отправимся в Испанию», - заявил Трамп во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

При этом президент США не конкретизировал, когда именно намерен нанести визит в королевство.

Напомним: ранее сообщалось, что визит испанской королевской четы в Вашингтон, был приурочен к 300-летней годовщине основания городов Сан-Антонио в штате Техас и Новый Орлеан в Луизиане. По сообщению Белого дома, президент США и высокие гости из Испании обсудили исторические связи между странами.