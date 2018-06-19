Небольшой взрыв прогремел на станции метро в Лондоне, есть пострадавшие

На севере Лондона на станции метро Southgate во вторник вечером произошел взрыв небольшой силы.

Об этом в своем микроблоге Twitter cообщает Скотленд-Ярд. По данным полиции, взрыв в лондонском метрополитена прогремел в 19.03 по местному времени. Что соответствует 21.03 московского времени. К настоящему моменту причина взрыва не установлена, полицейские пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.

При этом Скотленд-Ярд отмечает, что нет данных о том, что в результате взрыва кто-нибудь получил серьезные ранения. В то же время, транспортная полиция Лондона в своем микроблоге сообщает о том, что «небольшому числу людей» на месте происшествия потребовалась медицинская помощь.

Напомним: ранее полиция Лондона сообщала о закрытии станции метро Southgate в связи с обнаружением там подозрительного предмета.