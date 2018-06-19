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23:18   19 Июня 2018
Весь мир
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Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Грибаускайте призвала готовиться отразить «российское вторжение»

Президент Литвы Даля Грибаускайте, заявила, что необходимо быть, психически, политически и технологически, а также сердцем и душой быть готовыми защитить себя в случае атаки России.

Об этом литовский президент заявила в интервью немецкому изданию Spiegel.

При этом она отметила, что, если Литва продемонстрирует России желание и готовность защищаться, то, возможно, и нападения не последует. В то же время, Грибаускайте указала на то, что Россия превосходит Литву в военном плане, но, по ее словам, Литва готова защищаться от агрессии любого противника.

По словам литовского лидера, западные страны относятся к России слишком мягко и недооценивают ее.

«Только когда на них нападают, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», - добавила Даля Грибаускайте.

Напомним: ранее президент Литвы не раз выступала с неоправданными обвинениями в адрес России, обвиняя ее в агрессии и угрозах. При этом в Москве не раз отвечали, что Россия не имеет никаких наступательных планов.

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Автор: Александр Люблинский
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