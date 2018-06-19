Сотни авиарейсов отменили из-за компьютерного сбоя в США
American Airlines вынужденно блокировали полеты ежедневных рейсов из-за сбоя в работе авиакомпании PSA, сообщает AA.
Региональный перевозчик PSA отвечает за 12 процентов из 6,7 тысяч ежедневных полетов самолетов компании American Airlines, однако во вторник все рейсы перевозчика были отменены.
Причиной блокировки авиасообщения стал сбой в системе компьютерного обеспечения.
American Airlines распределяет нагрузку среди представителей других компаний.