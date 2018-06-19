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23:01   19 Июня 2018
Россия
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Сборная России первая из всех на ЧМ-2018 гарантированно вышла в плей-офф

Сборная России первая из всех на ЧМ-2018 гарантированно вышла в плей-офф

Российская сборная выиграла у Египта во втором туре группового этапа ЧМ со счетом 3:1, обеспечив себе таким образом досрочный выход из группы.

В Санкт-Петербурге завершился футбольный матч между командами России и Египта. Россия со счетом 3:1 обыграли египетскую команду.

Первый тайм игры прошел в напряженной, но равной борьбе и закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме футболисты мобилизовались и забили в общей сложности четыре гола. Первый мяч, забитый в ворота египетской сборной оказался автоголом Фатхи. Следом за этим ворота египтян поразили россияне Черышев и Дзюба.

Сборная России первая из всех на ЧМ-2018 гарантированно вышла в плей-офф

Гол престижа в ворота российской команды под конец второго тайма забил легендарный египетский нападающий Салах. Напряженная игра закончилась со счетом 3:1.

Таким образом российская сборная первой из всех команд, борющихся за титул чемпиона мира по футболу, набрав в двух играх шесть очков, досрочно обеспечила себе выход из группы.

Сборная России первая из всех на ЧМ-2018 гарантированно вышла в плей-офф

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Автор: Александр Люблинский
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