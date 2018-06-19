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22:28   19 Июня 2018
Россия
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​​​​​​​Россия в начале второго тайма выигрывает у Египта 3:0

​​​​​​​Россия в начале второго тайма выигрывает у Египта 3:0

В Санкт-Петербурге сборные России и Египта встретились на поле в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Первый тайм матча прошел напряженно, но закончился нулевой ничьей. Однако, после того, как команды вышли на поле с перерыва, в течение нескольких минут Россия ушла в практически недосягаемый отрыв и к настоящему моменту обыгрывает египетскую сборную со счетом 3:0.

Первый мяч влетел в ворота египетской сборной в результате автогола. Египетский футболист Фатхи, пытаясь прервать передачу Зобнина Дзюбе, нечаянно заколотил гол в собственные ворота. Следом по голу египтянам с интервалом в несколько минут забили Черышев и Дзюба.

Встреча продолжается.  

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Автор: Александр Люблинский
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