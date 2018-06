Трамп: Разделение семей нелегалов в США необходимая мера для безопасности страны

Президент США Дональд Трамп объяснил политику изъятия детей у незаконно прибывающих в США мигрантов необходимостью обеспечить безопасность страны.

Американский лидер заявил, что не приветствует разлучение детей с родителями, однако если семья пытается нелегально проникнуть в страну взрослых арестовывают и детей вынужденно забирают. Он добавил, что ситуация на границе страны кризисная и ее необходимо немедленно урегулировать.

I want to take a moment to address the current illegal immigration crisis on the Southern Border...it has been going on for many, many decades... pic.twitter.com/1F7EK9Ef88