​​​​​​​Порошенко по телефону обсудил с Гутеррешем введение миротворцев в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко провел во вторник вечером телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого стороны обсудили развертывание на юго-востоке страны миротворческой миссии.

Об этом во вторник вечером Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter.

Как сообщает украинский лидер, в ходе телефонной беседы с генсеком ООН, обсуждался вопрос обеспечения безопасности в Донбассе, а также вопрос более активного участия ООН в ситуации, путем развертывания в регионе своей миротворческой миссии.

З Генеральним секретарем ООН @antonioguterres телефоном обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Порушили питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі. pic.twitter.com/It7Jc8jktW — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 июня 2018 г.

Напомним: ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказал мнение, что миротворцы ООН могли бы «оживить» миротворческий процесс в зоне конфликта на востоке Украины.