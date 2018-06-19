Трамп надеется на заключение справедливой торговой сделки с Канадой

Президент США Дональд Трамп выразил во вторник надежду на то, что его администрация сможет заключить с Канадой справедливое торговое соглашение.

При этом американский лидер отметил, что Канаде и Мексике пора прекратить извлекать выгоду из торговли с США.

По словам Трампа, между США и Канадой традиционно хорошие отношения, но пришло время изменить торговые правила.

«Я надеюсь, что мы сможем выработать с Канадой справедливое торговое соглашение», - заявил президент США, обращаясь к членам Национальной американской федерации независимых предпринимателей.

Трансляцию встречи Трампа с владельцами малых предприятий во вторник вел на своем официальном сайте Белый дом. В ходе выступления глава государства заявил, что «канадские друзья» вели себя в торговой сфере по отношению к США хуже, чем враги. Америке, по словам Трампа, пора стать «умной страной» и перестать вести себя, как «глупя страна». Также Трамп напомнил, что Канада уже давно ввела пошлины на импорт молочной продукции из США.

Напомним: с 1 июня текущего года США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий из европейских стран, Канады и Мексики.