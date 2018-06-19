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21:56   19 Июня 2018
Весь мир
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Россия поддержит ЕС в споре против пошлин США на импорт металлов

Россия поддержит ЕС в споре против пошлин США на импорт металлов

Россия запросила Евросоюз о подключении к консультациям по поводу разрешения споров, связанных с пошлинами США на импорт стальной и алюминиевой продукции. Об этом сообщила Всемирная торговая организация (ВТО).

В сообщении ВТО говорится, что применение Соединенными Штатами оспариваемых мер несет значительный вред торговым интересам России. В связи с этим РФ намерена провести консультации с европейским партнерами для координации действий.

6 июня ВТО подтвердила, что Евросоюз подал запрос на консультации с США в рамках спора в связи с введением США пошлин на импорт стали и алюминия. В апреле Россия запросила через ВТО консультации с США по вопросу их новых пошлин на импорт. Этот процесс мог привести к запросу со стороны России компенсаций.

 

В марте США «из соображений национальной безопасности» ввели пошлины на ввоз стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС сбор вступил в силу с начала июня. В ответ на это Брюссель заявил о трех направлениях ответа. Первое: открытие 1 июня спора в ВТО. Второе: наложение пошлин на импорт определенного набора товаров из США для ребалансировки ситуации. Третье: возможность введения защитных мер на рынке стали, если будет обнаружен дополнительный приток импорта в страны ЕС по причине условного закрытия рынка США.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ес #сша #экономика #весь мир #вто #пошлины
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