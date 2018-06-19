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22:06   19 Июня 2018
Россия
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Москалькова планирует посетить Вышинского после Седикова

Москалькова планирует посетить Вышинского после Седикова

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге с просьбой поспособствовать организации посещения заключенных на Украине.

Омбудсмен опубликовала список имен заключенных, которые приоритетны для посещения российской делегации в Instagram, в него вошли: старший лейтенант запаса ВС РФ Алексей Седиков, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, лидер «Волонтеров победы» Елена Одновол, а также российские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

 

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова передала письмо с просьбой о посещении  граждан  Украины, а также лиц с двумя гражданствами, находящихся в местах лишения свободы. Со своей стороны  я обращаюсь к коллеге  за содействием в посещении мною Алексея Седикова, Кирилла Вышинского, Елены Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова.#уполномоченныйпоправамчеловекаврф #москалькова #омбудсмен #правачеловека #humanrights

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Она рассказала подписчикам, что Денисова также обратилась к ней с просьбой о посещении нескольких особо важных для Украины граждан, а также лиц с двойным гражданством. 

Денисова обнародовала аналогичный список на Facebook, она намерена навестить Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Кольченко.

Напомним, что «дорожные карты» посещений заключенных были согласованы во вторник, 19 июня. В основу соглашения лег принцип взаимного хода делегаций по арестованным. В каждом списке числится 34 фамилии.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #общество #заключенные #денисова #калькова
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