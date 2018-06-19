Израильский беспилотник потерпел крушение на северной границе

В районе северной границы Израиля во вторник разбился беспилотный летательный аппарат, принадлежавший израильским военным и использовался в разведывательных целях.

Об этом со ссылкой на пресс-службу израильской армии сообщает РИА Новости.

«Такт ический беспилотный летательный аппарат… упал в районе северной границы. Риска утечки секретной информации нет», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время израильские военные устанавливают причину падения беспилотного летательного аппарата типа Skylark. Более никаких подробностей о произошедшем к настоящему моменту не приводится.

Напомним: ранее сообщалось, что армия Израиля запустила ракеты по инфраструктурным объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск палестинцами горящих воздушных шаров, предназначенных для того, чтобы устроить пожары по ту сторону палестино-израильской границы.