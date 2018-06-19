Гидрометцентр увеличит точность прогнозов с помощью суперкомпьютера

Суперкомьютер, увеличивающий точность расчетов, создадут на базе Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России. Компьютер запустят 15 июля.

Через два года устройство сможет определять погоду за пять-семь дней.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что сейчас погоду можно предсказать только за пятнадцать дней: из-за хаотичности атмосферы, техника помогает определить только короткий интервал.

Ранее сообщалось, что эксперты Гидромедцентра создали специальную погодную карту для 11 городов, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу. Информация обновляется каждый час и дублируется на английском языке.