Сборная Сенегала на ЧМ-2018 обыграла команду Польши со счетом 2:1

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными командами Сенегала и Польши, который во вторник проходил на московском стадионе «Спартак», закончился со счетом 2:1 в пользу Сенегала.

Счет на 38-й минуте игры открыл сенегальский футболист Тиагу Ционек, после чего на 61-й минуте другой сенегалец Мбай Ньянг удвоил преимущество своей команды. Единственный гол поляки смогли забить в ворота Сенегала на 86-й минуте игры, отличился Гжегож Крыховяк.

Напомним: во вторник в 21:00 в Санкт-Петербурге стартовал матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными командами России и Египта.