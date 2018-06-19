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21:14   19 Июня 2018
Весь мир
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Сборная Сенегала на ЧМ-2018 обыграла команду Польши со счетом 2:1

Сборная Сенегала на ЧМ-2018 обыграла команду Польши со счетом 2:1

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными командами Сенегала и Польши, который во вторник проходил на московском стадионе «Спартак», закончился со счетом 2:1 в пользу Сенегала.

Счет на 38-й минуте игры открыл сенегальский футболист Тиагу Ционек, после чего на 61-й минуте другой сенегалец Мбай Ньянг удвоил преимущество своей команды. Единственный гол поляки смогли забить в ворота Сенегала на 86-й минуте игры, отличился Гжегож Крыховяк.

Напомним: во вторник в 21:00 в Санкт-Петербурге стартовал матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными командами России и Египта. 

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Автор: Александр Люблинский
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