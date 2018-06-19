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21:31   19 Июня 2018
Весь мир
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Пикет в поддержку Вышинского прошел в Таллине

Пикет в поддержку Вышинского прошел в Таллине

Жители Таллина вышли на улицу в поддержку арестованного СБУ главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Акция проходила около Дома Европейского союза в центре города. 

В демонстрации приняли участие следующие объединения: «Российские соотечественники Европы», НКО «Русская школа Эстонии» и Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ), передает РИА Новости. Активисты требовали освободить Вышинского и других политических заключенных на Украине, например, латвийского правозащитника Александра Гапоненко и польского журналиста Матеуша Пискорского.

Организатор мероприятия Алексей Есаков подчеркнул, что ни одному из перечисленных лиц не было предъявлено реального обвинения, поэтому их можно считать политзаключенными. Он заявил, что на Украине арестовывают всех несогласных с действующим правительством. Такая же проблема существует в Латвии и Польше, добавил он. По его словам, в этих государствах пытаются замолчать проблемы и ликвидировать всех, кто о них говорит.

Есаков уточнил, что политикам выгодно продолжать дискриминационную политику в отношении части населения данных стран.  

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #польша #эстония #латвия #политика #общество #весь мир #таллин #пикет #вышинский
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