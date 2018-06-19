Глава Центробанка сообщила о сокращении вложений в госдолг США

Банк России диверсифицирует международные резервы и стремится учитывать все риски, сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

Таким образом она прокомментировала вопрос депутатов Госдумы о сокращении российских в ценные бумаги США.

По ее словам, доходы от продажи ценных бумаг направленны на защиту экономики от внешних рисков, обеспечение импорта и укрепление рубля.

Ранее министерство финансов США заявило, что Россия вдвое сократила вложения в американские ценные бумаги — на 47,5 миллиардов долларов. В рейтинге стран-владельцев таких бумаг РФ опустилась с 16 строки на 22.