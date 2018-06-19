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20:57   19 Июня 2018
Россия
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Три человека погибли и шестеро пострадали в страшном ДТП в Петербурге

Три человека погибли и шестеро пострадали в страшном ДТП в Петербурге

В результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса в Петродворцовском районе Петербурга во вторник погибли три человека – двое детей и один взрослый.

Об этом, со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает РИА Новости, отмечая, что, три человека погибли в результате столкновения двух легковушек и пассажирского микроавтобуса и шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, подробностей об их состоянии к настоящему моменту не поступало.

Также пока не сообщается, что стало причиной страшного ДТП на Санкт-Петербургском шоссе. Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

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Автор: Александр Люблинский
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