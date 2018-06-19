Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

Россия и Белоруссия продолжат активизировать усилия по урегулированию вопроса об обеспечении свободы пересечения границы между двумя государствами гражданами других. Намерение прописано в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Минске.

В документе положительно оценивается важность координации шагов двух государств при проведении крупных международных спортивных мероприятий. Отмечаются «некоторые вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия». Эти шаги, гласит заявлении, способствовали созданию условий для посещения болельщиками матчей Чемпионата мира по футболу. Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность также содействовать Белоруссии при проведении Европейских игр в 2019 году.