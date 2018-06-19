Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Министерство труда занято разработкой программ активной занятости для «новых» пенсионеров, которые захотят поменять специальность или устроится на новую работу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Министр также пообещал, что ведомство внимательно рассмотрит все обращения россиян поп поводу случаев возрастной дискриминации на рабочем месте.

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о начале пенсионной реформы. К 2034 году возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Такая мера позволит увеличить выплаты действующим пенсионером на одну тысячу рублей в год.

Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.