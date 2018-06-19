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20:46   19 Июня 2018
Россия
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Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Министерство труда занято разработкой программ активной занятости для «новых» пенсионеров, которые захотят поменять специальность или устроится на новую работу.  Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Министр также пообещал, что ведомство внимательно рассмотрит все обращения россиян поп поводу случаев возрастной дискриминации на рабочем месте. 

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о начале пенсионной реформы. К 2034 году возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Такая мера позволит увеличить выплаты действующим пенсионером на одну тысячу рублей в год.

Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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Автор: Надежда Егорова
#пенсии #пудов #минтруд
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