Шенген подорожает: ЕС сделал первый шаг к визовой реформе

Евросоюз одобрил переговорный мандат Совета ЕС. Проект реформы шенгенского визового кодекса, разработанный в ЕК, будет отправлен на согласование парламента ЕС, сообщается в заявлении по итогам заседания.

Данная мера необходима для ужесточения надзора за границами, Евросоюз намерен предупредить волну повторной миграции и ликвидировать вероятность проникновения нелегалов на территорию альянса. При этом «добропорядочным путешественникам» упростят процедуру получения визы, однако цены на пропуск в страну значительно подоражают. Стоимость единовременно возрастет на 20 евро (с 60 до 80). Для россиян изменения будут не такими резкими - с 30 до 60 евро.

Законные путешественники теперь смогут подать документы на получение шенгена всего за 15 дней до поездки.