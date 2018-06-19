СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

Американский президент Дональд Трамп нарушил обещание, данное им северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, позвонить ему в воскресенье.

Об этом во вторник 19 июня сообщает телеканал CNN, ссылаясь на пресс-секретаря американской администрации Сару Сандерс.

При этом в Белом доме не пояснили, что именно помешало президенту США позвонить лидеру Северной Кореи, как он обещал ранее.

Напомним: американский президент Дональд Трамп, сам заявил журналистам 15 июня, что намерен позвонить в ближайшее воскресенье лидеру Северной Кори Ким Чен Ыну, отметив, что глава КНДР дал ему для этого номер своего личного телефона.

Перед этим 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории двусторонний саммит США - КНДР, в ходе которой Трамп и Ким Чен Ын договорились о северокорейском ядерном разоружении и об американских гарантиях безопасности.