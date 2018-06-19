Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам

Глава Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что решить спорные вопросы между странами можно при помощи диалога, основанного на взаимопонимании и компромиссных решений.

Лукашенко рассказал, что встреча с главой России Владимиром Путиным стала подтверждением того, что страны всегда руководствуются взаимопонимание при решении каких-то вопросов. Результатом переговоров стало решение о продлении обсуждения по сотрудничеству на всех уровнях.

Президент выразил уверенность, что саммит РФ-Белоруссия на высшем уровне поспособствует укреплению братского партнерства между государствами.

Он призвал к оперативному решению всех спорных моментов и добавил, что по основным мировым проблемам белорусское правительство солидарно с Москвой.