Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал глав региональных организаций протестовать против повышения пенсионного возраста в РФ.

Об этом говорится в письме ФНПР, направленном руководителям региональных организаций.

В письме глава Шмаков предложил лидерам профсоюзных организаций встретиться с губернаторами и сообщить об отрицательной позиции профсоюзов в отношении пенсионной реформы. Глава ФНПР также предложил провести заседания трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко также призвал к активной компании против пенсионной реформы. Его петиция против повышения пенсионного возраста собрала более миллиона подписей.