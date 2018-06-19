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20:01   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Путин: Энергетика — одно из важнейших направлений сотрудничества России и Белоруссии

Путин: Энергетика — одно из важнейших направлений сотрудничества России и Белоруссии

В выступлении по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава российского государства Владимир Путин особо отметил энергетическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, энергетика  была и остается важнейшим направлением сотрудничества. Он отметил, что Россия надежно снабжает страну-союзника энергоресурсами.

«Так в первом квартале 2018 года Россией поставлены 4,5 миллионов нефти и шесть миллиардов кубометров газа. Россия участвует в программе модернизации системы транспортировки газа, строит АЭС, достаточно мощную для того, чтобы полностью обеспечить растущую потребность Белоруссии в электроэнергии», — сказал президент.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #экономика #белоруссия #ближнее зарубежье #лукашенко #энергетика
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