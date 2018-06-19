Путин: Энергетика — одно из важнейших направлений сотрудничества России и Белоруссии

В выступлении по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава российского государства Владимир Путин особо отметил энергетическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, энергетика была и остается важнейшим направлением сотрудничества. Он отметил, что Россия надежно снабжает страну-союзника энергоресурсами.