Путин: Энергетика — одно из важнейших направлений сотрудничества России и Белоруссии
В выступлении по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава российского государства Владимир Путин особо отметил энергетическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, энергетика была и остается важнейшим направлением сотрудничества. Он отметил, что Россия надежно снабжает страну-союзника энергоресурсами.
«Так в первом квартале 2018 года Россией поставлены 4,5 миллионов нефти и шесть миллиардов кубометров газа. Россия участвует в программе модернизации системы транспортировки газа, строит АЭС, достаточно мощную для того, чтобы полностью обеспечить растущую потребность Белоруссии в электроэнергии», — сказал президент.