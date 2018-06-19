Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной

Президент России Владимир Путин рассказал о прошедшей двусторонней встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявив, что в ходе конструктивных переговоров они обсудили весь спектр проблем, в том числе и международное сотрудничество.

По словам российского президента, его встреча с главой Белоруссии традиционно прошла в конструктивной и дружеской атмосфере, была весьма содержательной и полезной.

«Мы обсудили весь комплекс актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества. И, конечно, затрагивалась тематика международного сотрудничества», - рассказал Путин по окончанию встречи с Лукашенко и заседания Высшего госсовета.

При этом президент отметил, что участники заседания Высшего государственного совета подытожили деятельность Союзного государства и наметили новые задачи по его развитию. По словам Путина, по итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором стороны подтвердили свою приверженность укреплению и расширению стратегического российско-белорусского сотрудничества, особое внимание уделив сотрудничеству в экономической сфере.