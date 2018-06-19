Мы в соц.сетях:
Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

 Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста
Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

 Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам

Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам
СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

 Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной

Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной
Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

 Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста
Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

 Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам

Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам
СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

 Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной

Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной
19:46   19 Июня 2018
Россия
48

Министр обороны проследит за ходом строительства технополиса «Эра» в Анапе

Министр обороны проследит за ходом строительства технополиса «Эра» в Анапе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу также постетит войска Южного военного округа.

Технополис строится по специальному поручению президента России Владимира Путина. Идея создать подобный комплекс возникла из-за интенсивного развития IT-Технологий в сфере создания перспективных образцов вооружений и специальной техники.

Организация займется поиском,созданием, оценкой и внедрением перспективных военных технологий. Особое внимание специалисты уделят разработке искусственного интеллекта для вооруженных сил России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#минобороны #шойгу #эра
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия
Акцизы на бензин пока останутся в регионах
Правительство предложило оставлять в регионах 84,41% доходов от косвенного налога на топливо вместо 57,1%. Депутат Щапов согласен оставлять и 100%.
18:22   19 Июня 2018
52
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия

Навальный пошел налево, где его не ждут

16:27   19 Июня 2018
69
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1513
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
303
Самое читаемое
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

 Захарова: Запад окружает Россию со всех сторон

Захарова: Запад окружает Россию со всех сторон

 Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных

Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных