Министр обороны проследит за ходом строительства технополиса «Эра» в Анапе
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу также постетит войска Южного военного округа.
Технополис строится по специальному поручению президента России Владимира Путина. Идея создать подобный комплекс возникла из-за интенсивного развития IT-Технологий в сфере создания перспективных образцов вооружений и специальной техники.
Организация займется поиском,созданием, оценкой и внедрением перспективных военных технологий. Особое внимание специалисты уделят разработке искусственного интеллекта для вооруженных сил России.